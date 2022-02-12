اليوم السابع
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هبوط اضطرارى لطائرة تابعة لطيران آسيا بعد اكتشاف ثعبان على متنها.. فيديو

السبت، 12 فبراير 2022 06:00 م
هبوط اضطرارى لطائرة تابعة لطيران آسيا بعد اكتشاف ثعبان على متنها.. فيديو الثعبان فى علبة الإضاءة
كتب محمد جمال

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قررت شركة "طيران آسيا" تحويل مسار رحلة جوية محلية من العاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الخميس ‏الماضي، بعد أن رصد الركاب ثعبانا على متن الطائرة، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز".

وتداول مستخدو "تيك توك" مقطع فيديو شاركه أحد مسافرى الرحلة، لثعبان طويل يختبئ فى مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو في ماليزيا.
 
ثعبان 222
 
 
وأكدت شركة "طيران آسيا" فى بيان لها وقوع الحادث بالفعل، لكنها ذكرت أنه "نادر للغاية".
 
وفور العلم بوجود الثعبان، قرر قائد الطائرة تحويل مسارها إلى مدينة كوتشينغ الماليزية كإجراء احترازي لتطهيرها بالبخار، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز".
 
ثعبان
ثعبان
 
وقالت شركة الطيران الآسيوية إن الثعبان لم يصب أحدا.
 
وذكرت هيئة الطيران المدنى الماليزية أن الحادث تم التعامل معه بشكل جيد للغاية، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر الحادث.
 
 

ثعبان

طيران آسيا

ماليزيا

كوالالمبور

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