اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 04:13 ص
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نظر دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق لإلغاء توكيلين له اليوم

السبت، 12 فبراير 2022 04:00 ص
نظر دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق لإلغاء توكيلين له اليوم رشوان توفيق
كتب سليم على

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تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق، بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها.

وقال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن آية رشوان توفيق، رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، ولم ترتض ابنته آية بالقسمة، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة". وأضاف "مهران"، أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، "تلك حدود الله فلا تقربوها". وكان وجه محامى الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: "أبوكى مستنيكى”.


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