اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 07:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نجاح عملية تركيب نصف مفصل صناعى لمسن بمستشفى إدكو المركزى

السبت، 12 فبراير 2022 07:08 م
نجاح عملية تركيب نصف مفصل صناعى لمسن بمستشفى إدكو المركزى نجاح عملية تركيب نصف مفصل صناعي لمسن بمستشفى ادكو المركزي
البحيرة – ناصر جودة – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بجهود ونجاح فريق قسم جراحة العظام بمستشفى ادكو المركزى فى زراعة نصف مفصل صناعى لمريض مسن يبلغ من العمر 68 عاما كان يعانى من كسر بمفصل الفخذ الأيسر وعجز عن الحركة، فى اطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

وقام الفريق الطبى بمستشفى ادكو بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيبانى مدير المستشفى، والدكتور حسن معوض زيتون استشارى ورئيس قسم العظام بالمستشفى، الدكتور عماد رياض طبيب مقيم عظام، والدكتور عبدالرحمن عيسى استشارى التخدير، وتحت إشراف الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة والدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، بإجراء العملية وتم إعادة تركيب نصف مفصل من نوع خاص يلائم حالة المريض.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالدور الكبير للفريق الطبى والأجهزة المعاونة ولإدارة المستشفى لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى.

 


البحيرة

اخبار اليوم

تركيب نصف مفصل صناعي لمسن

محافظة البحيرة

اخبار البحيرة

مستشفي ادكو المركزي

اخبار المحافظات

عملية فى مستشفي ادكو المركزي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

250 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف من أبناء البحيرة

السبت، 12 فبراير 2022 06:20 م

نقل جثمان الضحية الثانية بحادث غرق مركب أبوقير لمستشفى إدكو العام في البحيرة

السبت، 12 فبراير 2022 04:03 م

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

السبت، 12 فبراير 2022 02:02 م

الكشف على 1884 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بمركز شبراخيت بالبحيرة

السبت، 12 فبراير 2022 01:25 م

ذوبان الجليد فى أمريكا.. المياه الجليدية تودع البحيرات العظمى

السبت، 12 فبراير 2022 06:00 ص

شكوى من طفح الصرف الصحى فى قرية سنهور بالبحيرة.. والمحافظة ترد

السبت، 12 فبراير 2022 04:00 ص

سيدة تتزعم تشكيلا عصابيا بالبحيرة لخطف سائق توك توك.. فيديو

السبت، 12 فبراير 2022 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة