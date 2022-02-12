نجاح عملية تركيب نصف مفصل صناعى لمسن بمستشفى إدكو المركزى

البحيرة – ناصر جودة – أحمد مرعى

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بجهود ونجاح فريق قسم جراحة العظام بمستشفى ادكو المركزى فى زراعة نصف مفصل صناعى لمريض مسن يبلغ من العمر 68 عاما كان يعانى من كسر بمفصل الفخذ الأيسر وعجز عن الحركة، فى اطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

وقام الفريق الطبى بمستشفى ادكو بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيبانى مدير المستشفى، والدكتور حسن معوض زيتون استشارى ورئيس قسم العظام بالمستشفى، الدكتور عماد رياض طبيب مقيم عظام، والدكتور عبدالرحمن عيسى استشارى التخدير، وتحت إشراف الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة والدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، بإجراء العملية وتم إعادة تركيب نصف مفصل من نوع خاص يلائم حالة المريض.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالدور الكبير للفريق الطبى والأجهزة المعاونة ولإدارة المستشفى لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى.