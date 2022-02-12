نائب محافظ الأقصر يشهد لقاءً تعريفيا لبرنامج دعم مشروعات النمو الأخضر

الأقصر - أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، فعاليات اللقاء التعريفي لبرنامج دعم المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، في المجالات المستهدفة من قبل مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالتعاون مع شركة كيمونيكس للاستشارات تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، والذي قام بمساعدة عشرات المشروعات في قنا والأقصر.

ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر بممثلي الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، مثمناً جهود تلك الجهات والدور المستهدف تحقيقه، ومؤكداً انها فرصة ذهبية لرواد الأعمال، وتقديم مشروعات تخاطب احتياجات العصر، وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد محركا رئيسيا للنمو الأخضر الشامل وتلعب دورا حاسما في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال استخدام الموارد بصورة جيدة وطرح أفكار جديدة في السوق.

ووجه نائب المحافظ صغار رجال الأعمال بضرورة اتباع الاجراءات القانونية والإدارية عند استخراج التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم من مختلف الوزارات والجهات المعنية لتلافي أي مشروعات متعثرة، حيث شارك في اللقاء التعريفي كلا من الدكتورة أمل اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، والدكتور عادل صبري المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل، والمهندس عماد راضي ممثل عن مركز تحديث الصناعة.

يشار إلى أن مشروع النمو الأخضر الشامل يدعم الانتقال إلى اقتصاد دائري، أخضر، وشامل من خلال تعزيز تغييرات نظم السوق من أجل خلق بيئة ملائمة أكثر للشركات الخضراء الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة الى توفر فرص عمل للقوى العاملة في محافظتي قنا والأقصر.

ويقدم المشروع فرص عمل في مجالات متنوعة منها علف الحيوانات المصنوع من الباجاس "تفل قصب السكر" لمربي الماشية، والنباتات العطرية المجففة بالهواء الساخن لأسواق التصدير، والطماطم المجففة في الشمس للمستهلكين وتجار التجزئة، والفواكه والخضراوات المجففة للأسواق المحلية، وخدمات التسويق الزراعي الغير تقليدية.