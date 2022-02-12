مصطفى وزيري: المرممون المصريون أزالوا تكلسات عمرها 1000 عام من سراديب دندرة

ماجد تمراز

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن معبد دندرة، في محافظة قنا، واحد من أجمل وأروع المعابد المصرية، وبني في العصر اليوناني الروماني، مشيرا إلى أن العيد القومي لمحافظة قنا، في كل عام يكون يوم 3 مارس، وكل عام وزيرة الثقافة تجري مهرجانا كبيرا في المحافظة أمام المعبد، يسمى مهرجان دندرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "تم عقد هذا المهرجان العام الماضي، واستغلينا الفرصة وفتحنا سراديب كانت مغلقة لفترات طويلة، وقمنا هذه المرة قمنا بعملية إزالة للتكلسات على غرار ما تم في معابد الكرنك أو معبد إسنا والأقصر، وفريق الترميم المصري هو من قام بإزالة تلك التكلسات الموجودة منذ أكثر من ألف سنة".

وذكر: "تلك السراديب الموجودة أسفل معبد دندرة كان من الصعب زيارتها، بسبب السواد الذي غطى نقوشها، والمرممين قاموا بعملية تنظيف رائعة، وكان هناك اجتماع مع وزير السياحة والآثار ووزيرة الثقافة، واتفقا على أن المهرجان لن يكون مهرجان دندرة في الصعيد فقط، وانما سيكون مهرجان كبير يقام لأول مرة لمدة 3 أيام يسمى بمهرجان أبيدوس بسوهاج، وهي صحوة غير عادية".