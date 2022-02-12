اليوم السابع
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مصرع طفل فى حريق اشتعل بغرفة حارس عقار بالجيزة

السبت، 12 فبراير 2022 02:32 م
مصرع طفل فى حريق اشتعل بغرفة حارس عقار بالجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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اشتعل حريق بغرفة حارس عقار بمنطقة فيصل بالجيزة، ما أسفر عن مصرع طفل، وإصابة والده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بغرقة حارس عقار بشارع عبد الرحمن المتفرع من كعابيش الطوابق فيصل.

 

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد واللواء علاء خلوصي.

 

تبين بالفحص  نشوب الحريق بغرفة حارس عقار، ما أسفر عن مصرع طل يبلغ من العمر 7 سنوات، وإصابة والده، نقل إلى مستشفى الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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