مصرع شخص غرقا وانتشال جثته من ترعة في أطفيح

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه غرقا بترعة في إحدى قرى أطفيح بمحافظة الجيزة، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بترعة الكداية. أخطرت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء بهاء جابر.

انتقلت فرق إنقاذ نهري إلى محل البلاغ، وانتشلت جثة غريق جرى تسليمها إلى مأمور المركز ونم ثم إيداعها مستشفى أطفيح بواسطة سيارة إسعاف.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.