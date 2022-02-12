اليوم السابع
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مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

السبت، 12 فبراير 2022 06:21 م
مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه متأثرا بإصابته إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق " انشاص - بلبيس-" دائرة مركز بلبيس.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق انشاص -بلبيس، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات انقلاب دراجة نارية قيادة " صلاح ال م" 20 عاما مقيم فاقوس، طريق " انشاص- بلبيس" دائرة مركز بلبيس، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة، متأثرا بإصابته وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


مستشفى بلبيس المركزى

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