مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه متأثرا بإصابته إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق " انشاص - بلبيس-" دائرة مركز بلبيس.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق انشاص -بلبيس، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات انقلاب دراجة نارية قيادة " صلاح ال م" 20 عاما مقيم فاقوس، طريق " انشاص- بلبيس" دائرة مركز بلبيس، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة، متأثرا بإصابته وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.