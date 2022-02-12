مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه متأثرا بإصابته إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق " انشاص - بلبيس-" دائرة مركز بلبيس.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق انشاص -بلبيس، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.
وتبين من التحريات انقلاب دراجة نارية قيادة " صلاح ال م" 20 عاما مقيم فاقوس، طريق " انشاص- بلبيس" دائرة مركز بلبيس، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة، متأثرا بإصابته وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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