اليوم السابع
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مصدر: الزراعات الجديدة للأقطان قصيرة التيلة ستكون شرق العوينات على 5 آلاف فدان

السبت، 12 فبراير 2022 04:37 م
مصدر: الزراعات الجديدة للأقطان قصيرة التيلة ستكون شرق العوينات على 5 آلاف فدان الأقطان قصيرة التيلة
كتب عبد الحليم سالم

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تستعد وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة الزراعة؛ لزراعة نحو 5 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات في نفس مكان زراعات الموسم قبل الماضى والموسم الماضى، والتي جاءت بنتائج مبشرة ساهمت في تكرار التجربة وزيادة المساحات المنزرعة.

 

وكشف مصدر لـ"اليوم السابع" أن التجربة الجديدة ستتولى الإشراف عليها ومتابعتها والإنفاق عليها، وزارتا قطاع الأعمال والزراعة، لافتا إلى أنه وفق ما تم الاتفاق عليه  بين الوزارتين وما تم عرضه على مجلس الوزراء ، سيتم زراعة 5 الاف فدان في نفس مكان التجربة السابقة ومناطق مجاورة لها ، حرصا على بعد التجربة والبذور عن الأقطان في وادى النيل ومنعا لاختلاط البذور.

 

أضاف المصدر أنه حتى الآن لا توجد مبادرات من القطاع الخاص لزراعة مساحات كبيرة من الأقطان قصيرة التيلة ، موضحا إنه من المهم التوسع في الزراعات بمشاركة القطاع الخاص ، بما يساهم في توفير الأقطان القصيرة بدلا من استيرادها ، ولا سيما أن الواردات  من الأقطان القصيرة ومنتجاتها تصل سنويا لنحو 3 مليارات دولار وبالتالي من المهم التوسع فيها جنبا الى جنب مع التوسع في زراعة الاقطان الطويلة أيضا  .

 

 

 

 

 

 


الاقطان القصيرة

الاقطان المصرية

طويل التيلة

قطاع الاعمال العام

شرق العوينات

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