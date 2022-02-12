مستشفى كفر صقر يستقبل فتاة مصابة بحالة إعياء إثر تناولها سم فئران

الشرقية -فتحية الديب

أصيبت فتاة بمحافظة الشرقية، تبلغ من العمر 17 عاما بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها مادة سامة "سم فئران"، وتم نقلها من قبل أسرتها إلى مستشفى كفر المركزى، لمحاولة إسعافها.

استقبل مستشفى كفر صقر المركزى "أ ص" 17 عاما مقيم دائرة مركز كفر صقر، مصابة بحالة إعياء، وتم تشخيص الحالة بحدوث إصابتها نتيجة تناول سم فئران، وتم تقديم الإسعافات الأولية. وتحويلها إلى وحدة السموم بمستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين من خلال توقيع الكشف المبدئي على المصابة، حدوث إصابتها بحالة تسمم و إعياء شديدة نتيجة تناولها سم فئران وجارى تحرير محضر بالواقعة لمعرفة ملابسات الواقعة.