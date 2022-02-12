مستشفى الرمد التخصصى يحقق أعلى معدل لزراعة القرنية بـ71 عملية ناجحة ببورسعيد

تضم المستشفى، أول جهاز أشعة مقطعية بتقنية Oct، وأول وحدة متخصصة في علاج الحول بإقليم القناة، وتم تقديم 490 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، من خلال مستشفى الرمد التخصصي بمحافظة بورسعيد والحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا، في مطلع العام الجاري.

كما تم تقديم 250 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية بمستشفى الرمد بورسعيد، إضافة إلى 8000 خدمة من خلال الأقسام الداخلية بالمستشفى، 105 آلاف فحص طبي متعدد، خاصة بخدمات الرمد، و23 ألف خدمة بالاستقبال والطوارئ، علاوة على 97 ألف فحص تشخيصي من خلال المعمل والأشعة.

وجاءت أبرز الخدمات الطبية المستحدثة بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، والتي تعد أول مستشفى حكومي معتمد بمصر لطب وجراحة العيون، بعد حصولها على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وشملت الجراحات المستحدثة، زراعة القرنية وترقيع الشبكية، وعمليات المياه الزرقاء لأول مرة في إقليم القناة، إضافة إلى خدمة الأشعة المقطعية على العين، كما تم تقديم أكثر من 10 آلاف عملية وجراحة لعلاج أمراض العيون باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وتبلغ المساحة الكلية لمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد أكثر من 5 آلاف متر مربع، وتتكون من عدد 3 مبانٍ، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 30 سريرًا بالقسم الداخلي والطوارئ والعمليات والمناظير، إضافة إلى 7 عيادات خارجية "الحول، إصلاح الجفون، التجميل، المياه البيضاء، الشبكية والجسم الزجاجي، الجلوكوما، القرنية"، علاوة على أنها حصلت على درجة الاعتماد القومي طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021 والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "إسكوا".



