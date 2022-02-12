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محور العروبة يتجمل.. هيئة نظافة القاهرة تضع أحواض ورد ونباتات زينة بطول طريق

السبت، 12 فبراير 2022 06:56 م
محور العروبة يتجمل.. هيئة نظافة القاهرة تضع أحواض ورد ونباتات زينة بطول طريق طريق محور العروبة
كتب سيد الخلفاوى

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صنعت هيئة نظافة القاهرة أحواضا لزراعة الورود ونباتات الزينة، وتم توزيعها بطول طريق محور العروبة بصلاح سالم بداية من كوبري العروبة وحتى كوبري الفردوس، وذلك لإضافة لمسة جمالية، وهو ما ظهر بعد زراعة الأحواض ودهانها.
 
يتم تصنيع أحواض الزينة والفازات الديكورية بالورش الإنتاجية لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، ويتم زراعتها بمعرفة الإدارة المركزية للتجميل بالهيئة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتكليف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة للورش الإنتاجية والمركزية للتجميل.
 
وفى سياق متصل، رفعت الإدارة المركزية للتجميل والحدائق والتشجير، كفاءة حديقة مسكن عثمان بالمرج الشرقية من تقليم الأشجار والنخل وزراعة أشجار جديدة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للمركزية للتجميل وتكليف المهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية بتحسين جميع الحدائق والمسطحات الخضراء في أنحاء القاهرة ورفع كفاءة تلك الحدائق وخلق متنفس جديد للمواطنين.
 
 
تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة (1)
تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة 

تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة (2)
تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة 

تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة (3)
تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة 

تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة (4)
تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة 

تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة (5)
تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة 

تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة (6)
تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة 

تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة (7)
تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة 

تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة (8)
تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة 

تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة (9)
تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة 

تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة (10)
تصنيع أحواض الزرع بهيئة النظافة 

طريق محور العروبة (1)
طريق محور العروبة 

طريق محور العروبة (2)
طريق محور العروبة 

طريق محور العروبة (3)
طريق محور العروبة 

طريق محور العروبة (4)
طريق محور العروبة 

 


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