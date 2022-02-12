محامى رشوان توفيق يكشف تفاصيل دعاوى ابنته ضده بعد حجزها للحكم 26 فبراير.. لايف

كتب: سليم على

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من أمام محكمة جنوب القاهرة مع محامي الفنان رشوان توفيق، عن تفاصيل قرار المحكمة بحجز دعوى تطالب فيها ابنته، بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها لجلسة 26 فبراير الجاري للحكم.

وتنظر محكمة جنوب القاهرة اليوم، دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق، بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها.

وقال الدكتور مجدى مهران محامي الفنان رشوان توفيق، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن آية رشوان توفيق، رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، ولم ترتض ابنته آية بالقسمة، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف "مهران"، أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، "تلك حدود الله فلا تقربوها".

وكان وجه محامي الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: "أبوكي مستنيكي”.