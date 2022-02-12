محاكمة 4 متهمين بقتل طفل فى منطقة المقطم اليوم

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران عمداً بأحد المساكن، ما تسبب فى وفاة طفل بمنطقة المقطم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.