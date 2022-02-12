محافظ كفر الشيخ: إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة وإجمالي التنفيذ 122 حالة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهو ما أسفر عن إزالة 21 حالة تعدى ومخالفات مبانى على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز كفر الشيخ ،لافتاً إلى التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات دون تهاون أو تراجع عن استرداد حق الدولة، واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية تشن تلك الحملات، وفقاً للجدول الزمنى الموضوع للمرحلة الثانية من الموجة الـ19 الجارى تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ " 19" لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغ 122 قرار إزالة، منهم 120 قرار على مساحة 12 فدان و15 قيراط و14 سهم و قرارين على مساحة 205 متر بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضى لجهات الولاية.



و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة لإزالة 21 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ، وجارى تنفيذ قرارات الإزالة وبقية قرى ومدن المحافظة.



وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه لا تهاون فى ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أى تجاوزات خلال الموجة 19 التى يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس حيث بدأت المرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضى والمرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الجارى والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19) لتذليل معوقات العمل أولا بأول، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهاً بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.