محافظ قنا يكلف السكرتير العام متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بدشنا.. صور

قنا – صابر سعيد – أحمد مرعى

قام المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة بجولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمركز دشنا لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بتكليف من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قام المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة بجولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمركز دشنا لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بعدد من الوحدات القروية والحملة الميكانيكية بمركزى قنا ودشنا.

أستهل السكرتير العام لمحافظة قنا جولته بتفقد الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وبعض الحملات الميكانيكية للوحدات القروية بمركز دشنا، موجها المسئولين بضرورة إجراء الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المعدات والمركبات الراكدة، وتوظيفها وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برامج لعمل صيانة دورية لها.

كما تفقد الطيبى الوحدات المحلية لقرى القناوية والسمطا بحرى وفاو قبلى وأطمئن على انتظام سير العمل ومدى الالتزام التام بمعايير الجودة فى تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أهمية حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات الجماهيرية التى يطلبونها بشكل مُيسر، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الذى ينال رضاه وبما لا يخالف القانون.

كما تابع السكرتير العام عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يجرى تنفيذها بمركز دشنا، وأطمئن على معدلات تنفيذ المشروعات، وكذا التأكد من إلتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومعايير السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل بالمشروعات.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ٧٢٨ مشروع فى قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الصحة، الطرق، التضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، الزراعة، الشباب والرياضة، باستثمارات تصل إلى ١٥ مليار جنيه، ويبلغ نصيب مركز أبوتشت ٢٧٤ مشروعا، ومركز فرشوط ٨٠ مشروعا، ومركز دشنا ١٢٥ مشروعا، وسوف تسهم هذه المشروعات فى احداث نقلة نوعية فى مستوى الحياة فى قرى الريف بشكل يضاهى الحياة فى المدينة.



محافظ قنا يكلف السكرتير العام متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة (1)



محافظ قنا يكلف السكرتير العام متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة (2)



محافظ قنا يكلف السكرتير العام متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة (3)



محافظ قنا يكلف السكرتير العام متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة (4)



محافظ قنا يكلف السكرتير العام متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة (5)



محافظ قنا يكلف السكرتير العام متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة (6)