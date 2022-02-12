محافظ سوهاج: تطوير ورفع كفاءة طريق جرجا الصحراوى الغربى بتكلفة 50 مليون جنيه

سوهاج - محمود مقبول - أحمد مرعى

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن انتهاء الهيئة العامة للطرق والكباري من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق جرجا الصحراوي الغربي، بطول 18 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق، خاصة الطرق السريعة والحيوية بنطاق المحافظة.

وأوضح المهندس محمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق جرجا ـ الصحراوي الغربي، مرورا بوصلة مطار سوهاج الدولي وحتى مدخل الصحراوي الغربي، شمل إعادة رصف الطريق بطول 18 كيلومتر، بواسطة تدوير لطبقات الرصف بتقنية FDR، بالإضافة إلى أعمال التخطيط المروي للطريق، وإنشاء مطبات صوتية للحد من السرعات .

وفى نفس السياق، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 1075 حالة تعد على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 122 ألفا و396 مترا مربعا على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب.

ومن جانبه، أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 627 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 34798 مترا مربعا، وعدد 103 قرارات إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 12715 مترا مربعا، وعدد 345 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 74883 مترا مربعا.



طريق جرجا الصحراوي الغربي (1)



طريق جرجا الصحراوي الغربي (2)



طريق جرجا الصحراوي الغربي (3)



طريق جرجا الصحراوي الغربي (4)