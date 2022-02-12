محافظ المنوفية يحيل مسئولى إحدى الجمعيات للنيابة العامة لإهدار المال العام

المنوفية - محمد فتحى

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولي إحدى الجمعيات للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك لقيامهم بإجراءات وهمية مخالفة للقانون ترتب عليها بيع ممتلكات الجمعية بأقل من قيمتها الدفترية وهو ما يعد إهداراً للمال العام، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان العام .

وتبين من خلال فحص مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام، قيام رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضائها ومدير الجمعية باتخاذ إجراءات مخالفة ووهمية واستخدام الكشط والشطب والتعديل بمحاضر الجرد والتكهين بهدف التغطية علي وجود عجز كبير بعهدة المبني السكني بالقاهرة وما تبين من بيع أصناف (ممتلكات الجمعية) بسعر متدني وبأقل من قيمتها الدفترية بمبالغ طائلة بدون مبرر لذلك وبالمخالفة وهو ما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ واستيلاء المذكورين على أموال وممتلكات الجمعية .

وأكد محافظ المنوفية، استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين مشددا علي عدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام .