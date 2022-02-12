محافظ القاهرة يتابع جهود العاصمة فى إزالة التعديات على أراضى الدولة

كتب ـ سيد الخلفاوى

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعاً لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية بالعاصمة، شارك فيه الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيس لجنة المتغيرات المكانية والمهندس صلاح مرزوق رئيس وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة.

واستعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع تقرير إدارة المساحة العسكرية عن شهرى ديسمبر ويناير، مشددًا على التركيز في تنفيذ الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالرى والزراعة والإسراع فى زيادة نسب التنفيذ .

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات منذ بدء المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي انطلقت 6 فبراير الحالى وتستمر حتى 26 فبراير 2022، حيث أوضح التقرير أن إجمالى عدد المبانى التى تمت إزالتها على أملاك الدولة منذ 6 فبراير بلغ 2074 مبنى على مساحة 413.4 ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما إزالة 306 حالات تعد على أراضٍ زراعية أملاك دولة على مساحة 1306 فدادين، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بـ 43 حالة مبنى على مساحة أكثرمن 7 آلاف متر مربع.