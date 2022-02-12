محافظ الغربية يتفقد مشاريع الرصف بمنطقتى الاستاد والأشرف

الغربية - عادل ضرة

تفقد اليوم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية منطقة الإستاد بحى ثان طنطا التى عملية رصف وتطوير لمجموعة من الشوارع المحورية الهامة، وذلك ضمن جولة موسعة بدأها محافظ الغربية بتفقد شارع مدرسة الزراعة من الطريق السريع وحتى شارع الوفاء بطول 800 متر وعرض 10 أمتار، حيث تم إزالة المسطحات الأسفلتية القديمة تمهيدًا للرصف.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع أبو حلموس والرابط بين شارع مدرسة الزراعة وشارع الهناء، شارع عباد الرحمن والشارع الموازى له بإجمالى طول 650 متر وعرض 8 أمتار، إذ تعد تلك الشوارع حلقة الربط بين الكورنيش وشارع البحر حتى شارع 306.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أعمال الرصف بشوارع الحياء والبيئة والوفاء الذين سيتم رصفهم بدايةً من التقاطع مع شارع الكورنيش وحتى شارع الجيش بطول 500 متر، واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد أعمال الرصف بشوارع مربع منطقة الأشرف والبالغ إجمالى أطوال شوارعها 3000 متر وعرض يتراوح بين 9 أمتار إلى 13 متر، وذلك عقب انتهاء إدخال كافة المرافق بها كمرحلة ثانية بعد نهو أعمال الرصف بمنطقة مربع الأزهر.