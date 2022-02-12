اليوم السابع
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محافظ الشرقية يتابع مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة‎‎ حفاظا على المال العام

السبت، 12 فبراير 2022 02:28 م
محافظ الشرقية يتابع مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة‎‎ حفاظا على المال العام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى – أحمد مرعى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء، ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين، والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وفى هذا الإطار، استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام إجمالي ما تم تحريره من عقود (9050) عقد بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 2471 عقدا وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و342 طلبا منها عدد  14 ألفا و416 طلب صالح للتقنين و عدد 2926 طلبا غير صالح للتقنين، مشيراً إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

وأشار مدير إدارة أملاك الدولة، إلى أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها، وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة  وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون 241 لسنة 2020 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملا.

 


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