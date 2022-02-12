محافظ أسيوط يوجه وكيل الزراعة بتكثيف الندوات والمعارض لدعم الفلاحين

أسيوط – أحمد مرعى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندسة هدي اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، للتأكيد على تكثيف جهود دعم المزارعين بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف أعمال التوعية والندوات الارشادية فضلا عن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى " كمبوست " او علف حيوانى فضلا عن التويع فى إنتاج نبات الأزولا والذي يستخدم كعلف للطيور والدواجن وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى أو علف للحيوانات معلنا دعمه الكامل للتوسع فى اقامة المعارض الزراعية التى تخدم المزارعين والفلاحين بالمحافظة وتوفر لهم مجالات متعددة من اسمدة ومبيدات وشبكات رى وتمويل المشروعات الصغيرة ... جاء ذلك بحضور ماهر خضيرى رئيس تحرير مجلتى مصر الزراعية وعالم الدواجن والمشرف على معرض وسط الصعيد الزراعى .

حيث استعرض المحافظ – خلال اللقاء – جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة فى تكثيف البرامج الخاصة بتوعية المزارعين بأهمية تطوير الري للحفاظ على التربة والمياه وأهمية التسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وأهمية تدوير المخلفات الزراعية لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف والتي يجرى تنفيذها تحت رعاية ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فضلا عن تكثيف برامج التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والتسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وأهمية تدوير المخلفات الزراعية لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف بالإضافة إلى إنتاج واستخدامات نبات الأزولا.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بتكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية للمزارعين بأهمية التسميد الحيوي للمحاصيل الزراعية ودوره في توفير الأسمدة بالإضافة إلى حملات التوعية بخطورة الحرق المكشوف ، معلناً دعمه الكامل لجهود تطوير أنظمة الري الحديث وتأهيل المساقي والمشروع القومي لتبيطن الترع والذي يجري تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يساهم بدرجة كبيرة في توفير المياه والحفاظ عليها ووصولها إلى نهايات الترع لافتًا إلى دور مديرية الزراعة في تكثيف الندوات الارشادية والمعارض وحملات التوعية للمزارعين بأهمية التسميد الحيوى للمحاصيل الزراعية ودوره في توفير الأسمدة بالإضافة إلى حملات التوعية بخطورة الحرق المكشوف.

وأشارت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى إنه تم استعراض جهود تكثيف الندوات الارشادية والمعارض الزراعية لتحقيق اكبر استفادة للمزارعين بالمحافظة معلنة انه سيتم تنظيم معرض " وسط الصعيد الزراعى " فى الفترة من5 الى 7 مارس 2022 بفندق القوات المسلحة بمدينة اسيوط والذى يضم ندوات علمية ارشادية واحدث عروض المنتجات الزراعية لجميع المحاصيل والاسمدة والمبيدات وشبكات الرى والتقاوى والبذور والطاقة الشمسية وكمبوست واسمدة عضوية ومشاتل فواكه وخضر وتمويل مشروعات وقروض ميسرة بالاضافة الى توفير فسائل نخيل برحى ومجدول ، بالاضافة الى عقد عدة ندوات علمية وإرشادية لتوعية المهندسين والمزارعين ضمن خطة الوزارة لاستهداف أكبر عدد من المواطنين وتحقيق أهداف المبادرة ، مناشدة جميع المزارعين والفلاحين بالمشاركة فى فعاليات المعرض للاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة لهم بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة فى قطاعات الزراعة المختلفة .