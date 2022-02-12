محافظ أسيوط يوجه بالتوسع فى إنشاء مكاتب التموين المميزة بالقرى والمراكز

أسيوط – أحمد مرعى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، للاطمئنان على الموقف التموينى وتوفير السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة، وتكثيف الحملات على الأسواق، لمنع الاستغلال، وضبط الأسعار، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، فضلا عن جهود التوسع فى إنشاء مكاتب تموينية مميزة بالقرى والنجوع ضمن مشروعات مجمعات خدمات المواطنين التى يجرى إنشاؤها ضمن مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الموقف التموينى للمحافظة ورصيد الأقماح بالصوامع والهناجر والشون الاسمنتية ومراكز التجميع التابعة للبنك الزراعى المصرى، فضلا عن حركة المواد البترولية بالمحافظة وتوفرها ورصيد الغاز الصب بمصنع الغازات البترولية، فضلا عن موقف البطاقات التموينية ومنافذ المواد الغذائية سواء التابعة للمحافظة أو جهاز الخدمة الوطنية والمنطقة الجنوبية العسكرية، بالإضافة إلى سيارات متنقلة بالقرى والمراكز والأحياء أو منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، والتى توفر المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، تسهيلا لهم ولتخفيف العبء عنهم في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسى.

وأشار المحافظ، إلى أهمية منافذ مشروع (سلاسل جمعيتي ) والبالغ عددها 564 منفذا، ضمن السلاسل التجارية التي ترتب عليها تشغيل عدد 1692 شابا من شباب الخريجيين، بالإضافة إلى توفر 13 إدارة فرعية خارجية و13 إدارة داخلية بالديوان العام للمديرية، بالإضافة إلى قسم الوحدة الحسابية، وبلغ عدد المكاتب التموينية (68) مكتبا موزعة على قرى ومراكز المحافظة، وجارى التوسع فى إنشاء عدد كبير من المكاتب المميزة بمجمعات الخدمات بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى .

وشدد المحافظ – خلال اللقاء - على تكثيف الحملات التموينية وحملات التفتيش والرقابة للتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار، أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، من المتاجرين بالسلع، الذين يتعمدوا إخفاءها، أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء الإجراءات الوقائية والإحترازية، التي تقوم بها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد فضلا عن تكثيف جهود الرقابة التموينية على كل الأسواق والمحال التجارية والمجازر ومستودعات الوقود والبوتاجاز، وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، لمكافحة الممارسات الاحتكارية، وضبط الأسعار والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وشن حملات على المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.