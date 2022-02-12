محافظ أسيوط ينعى الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح

هيثم البدري

نعى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبى المعلق بجبل أبنوب، والذى توفى منذ قليل، عن عمر تجاوز 72 سنة، مقدماً خالص التعازى لأسرة الفقيد ولمجمع كهنة إيبارشية أبنوب والفتح ولجميع شعب الكنيسة الارثوذكسية ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكدًا أن الفقيد الراحل لعب دورا هامًا في النهوض بالكنيسة الارثوذكسية بأسيوط وفي المشاركة المجتمعية، وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الافراح والأحزان كنسيج واحد.

وقدم محافظ أسيوط - في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، خالص التعازى لأسر الفقيد الراحل ،ولشعب الكنيسة ، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

كانت الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر قد اعلنت منذ قليل نياحة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيو ط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل ابنوب ، وقالت عنه في بيان للمتحدث الرسمى للكنيسة " رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز ٧٢ سنة، بعد حياة رهبانية بلغت ٤٥ سنة قضى منها ٣٦ سنة أسقفًا، حيث ولد يوم ٥ نوفمبر ١٩٤٩ وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في ٢٣مارس ١٩٧٧ وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة ٢٢ يونيو ١٩٨٦ " ، كما تم تعيينه رئيساً لبيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط .