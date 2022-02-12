اليوم السابع
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محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف شوارع حي شرق لتحسين ورفع كفاءة الطرق.. صور

السبت، 12 فبراير 2022 02:22 م
محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف شوارع حي شرق لتحسين ورفع كفاءة الطرق.. صور محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف شوارع بحي شرق
أسيوط – أحمد مرعى

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استكمال رصف عدد من الشوارع والميادين بحي شرق أسيوط وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق وتحسين حالتها ورفع كفاءتها لتسهيل الحركة والإنتقال وتقديم خدمة أفضل للمواطنين تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية المشاركة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن من بينها إدارة المرور وقسم شرطة المرافق والاشغالات وغيرها لتنفيذ هذه الأعمال وفقاً للمواصفات والاشتراطات اللازمة وطبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل تلك المشروعات وخاصة مشروعات الرصف والبنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين ورفع كفاءة الشوارع والطرق.

وقال أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط إنه جاري استكمال رصف شوارع الجامعة القديمة والخزان والترعة الإبراهيمية بمنطقة الوليدية وميدان الحرب والسلام "أم البطل سابقاً" ومساكن نزلة عبد اللاه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 وطبقاً للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المنطقة وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم لافتاً إلى متابعته الدورية والاشراف المباشر لمراحل الرصف أولاً بأول تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على الانتهاء من تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن وطبقاً للمواصفات والمعايير المقررة مشيراً إلى العمل على الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها لخلق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة للتنمية.

محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف شوارع بحي شرق (1)
محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف شوارع بحي شرق (1)

 

محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف شوارع بحي شرق (2)
محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف شوارع بحي شرق (2)

 

محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف شوارع بحي شرق (3)
محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف شوارع بحي شرق (3)

 

محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف شوارع بحي شرق (4)
محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف شوارع بحي شرق (4)

 

محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف شوارع بحي شرق (5)
محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف شوارع بحي شرق (5)

 


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