محافظ أسوان: تنفيذ 256 مشروعا بمختلف قطاعات البنية التحتية والخدمية

أسوان – عبد الله صلاح – أحمد مرعى

استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، ممثلة في محافظة أسوان والوزرات المختصة للارتقاء بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، وذلك أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد إبراهيم العوضي، وبحضور أعضاء اللجنة والذين أشادوا بالطفرة الجمالية والحضارية والتنموية التي شهدتها محافظة أسوان خلال العاميين الآخرين.

وشهدت محافظة أسوان خلال الفترة الماضية خلال إطلاق العديد من المشروعات في كافة قطاعات العمل العام، وخاصة أحلال وتجديد البنية التحتية مع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان، وهو الذى تواكب مع اقتحام العديد من المشروعات المتعثرة والمشاكل المتراكمة، والتي من أبرزها مشروع تحديث وسائل النقل الجماعي والإسكان المتميز ، بالإضافة إلى المشروعات التي انطلقت ضمن مبادرة حياة كريمة وتحيا مصر ومنظومة التأمين الصحى الشامل.

ومن جانبه أعرب محافظ أسوان تقديره لرئيس وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، موضحاً بأنه في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل أسوان مقصداً سياحياً عالمياً وقبلة للاستثمارت ، بجانب قاعدة انطلاق تجارية نحو أسوان الإفريقية، فقد تم اقتحام العديد من التحديات بمساندة حكومية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، ومنها مشكلة الاسكان المتميز المتوقف منذ عام 2008، وكذلك عدم تحميل المواطن أي فروق للأسعار نتيجة توقف هذا المشروع السكنى لأعوام كثيرة، ونتيجة لدفع العمل جار تسليم 2118 وحدة سكنيه على مراحل وسطة فرحة الأسر الحاجزة لهذه الوحدات السكنية بعد أن فقدت الأمل في تسلمها.

كما شهدت الشوارع الرئيسية والداخلية عملية جراحية لإحلال وتجديد البنية التحتية من شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى وأيضاً المحطات والمرشحات المتقادمة ، وهو الذى توازى معه باقى شبكات الكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى ليتم الرصف مرة واحدة ، لافتاً إلى أنه تم أقتحام مشكلة متراكمة منذ سنوات وهى " إحلال وتجديد سيارات البيك آب – الكبود " بسيارات ميكروباص حديثة ، وهو الذى أثمر عن النجاح في إحلال وتجديد أكثر من ألف سيارة بمدن ومراكز المحافظة من أجمالى 3 آلاف سيارة.

كما تم داخل المحافظة الإرتقاء بعربات الحنطور، ليتزامن ذلك مع تطوير المناطق العشوائية التي كانت متوقفة منذ 10 سنوات سواء داخل منطقة الصحابى بمدينة أسوان، أو عزبة الفرن بمنطقة كيما ، وأيضاً منطقة الناصرية ، بينما مقترح إنشاء مجتمع عمرانى سكنى جديد كبديل للعشوائيات ( حى أسمرات النيل ) بالإمتداد الشرقى لحى الصداقة الجديد.

وعن مشروعات مبادرة حياة كريمة كشف اللواء أشرف عطية، عن أنه بعد توجيهات القيادة السياسية تم ضم جميع قرى مراكز أسوان الخمس للمبادرة بناءاً على المطالب الجماهيرية بعد أن لمس المواطن الأسوانى الطفرة الغير مسبوقة داخل القرى التي شهدت حتى الأن العمل في 859 مشروعا تتراوح نسب تنفيذها مابين 30 إلى 95 % ، ليتواكب مع ذلك تنفيذ 14 مشروعا تنمويا بدعم من صندوق تحيا مصر بتكلفة إجمالية 690،4 مليون جنيه تم نهو 11 مشروعا وجار العمل في 3 مشروعات أخرى.

فيما تم وجارى تنفيذ 256 مشروعا بإجمالي استثمارات 23،2 مليار جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والصحة والطرق والكبارى والكهرباء ، فضلاً عن مشروعات التطوير والتجميل والهوية البصرية ، مشيراً إلى أن حصيلة تقنين أوضاع واضعى اليد بلغت 43 مليون جنيه حيث تلقت المحافظه أكثر من 20 ألف طلب للتصالح بلغت جملة متحصلاتها 88 مليون جنيه ، علاوة على الاهتمام بدعم وتمكين المرأة الأسوانية ، وأيضاً توفير كافة الخدمات لذوى الأحتياجات الخاصة والأسر الأكثر إحتياجاً والمتضررين من تداعيات جائحة كورونا ، وكذا متضررى السيول الأخيرة في نوفمبر الماضى حيث تم تجهيز عدد 504 وحدات بحى السلام وتم تسكين عدد 310 وحدات للمتضررين والذين تقع منازلهم فى مخرات السيول ، بالإضافة إلى حصول 4144 من متضررى النوبة تعويضات من إجمالى4364 والذى تم تعويضها على مرحلتين، وفي ختام الجلسة البرلمانية قام رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بإهداء درع المجلس لمحافظ أسوان تقديراً لجهوده في الارتقاء بهذه المحافظة الواعدة.



محافظ أسوان أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب (1)



محافظ أسوان أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب (1)



محافظ أسوان أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب (2)