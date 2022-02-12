مجمع خدمات ومدارس فى قرى المعصرة ودروة وتونا الجبل بالمنيا.. تعرف عليها

المنيا -حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ،فى المجالس القروية بمركز ملوى ،ضمن مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى محافظة المنيا وتشمل 192 قرية و757 تابعا لتلك القرى بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه ،فى 5مراكز بالمحافظة.

ومن بين القرى بمركز ملوى مجلس قروى دروة، وتونا الجبل والمعصرة، وتشمل مدارس ومجمعات خدمية ومجمعات زراعية ومحطات مياه.



ومن ناحيته يتابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، جهود رؤساء القرى التسع بمركز ملوى، للمتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، لكافة القطاعات الخدمية والمشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ملوى، بهدف توصيل كافة المرافق والخدمات للمواطنين، لتطوير قرى الريف المصري، وإزالة كافة المعوقات التي تعوق مسار التنمية، والعمل على توصيل كافة الخدمات للمواطنين تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد لها.



ومن بين تلك المشروعات..

1-مجمع الخدمات بمجلس قروى المعصرة

2-الوحدة البيطرية

3-أعمال مد شبكات المياة بمجلس قروى الروضة

4-مدرسة مجلس قروى دروة

5-المجمع الخدمى بقرية الروضة

6-مدرسة نجع العاقولا للتعليم الأساسى

7-مدرسة عزبة مهران مجلس قروى تونا الجبل

8-مدرسة تونا الجبل للتعليم الأساسى

9-مجمع الخدمات بقرية دروة

10-مجمع خدمات المواطنين بتونا الجبل

11-أعمال تأهيل وتبطين الترع