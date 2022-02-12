اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 02:08 م
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"لو عرفت فوائده مش هتبطل تاكله".. البصل هيطهر جسمك من السموم ويقوى مناعتك

السبت، 12 فبراير 2022 01:00 ص
"لو عرفت فوائده مش هتبطل تاكله".. البصل هيطهر جسمك من السموم ويقوى مناعتك البصل
فاطمة ياسر

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البصل يعد مضاد حيوي طبيعي لك ولأسرتك، فجميع الأطباء ينصحون بتناوله للحصول علي فوائده التي لا تعد ولا تحصي، فهو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات المميزة والمهمة للجسم.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم فوائد تناول البصل، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

 -أثبتت الدراسات الطبية أن تناول البصل يعد من الحيل الغذائية الرائعة، لأنه يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية والبكترية، والأمراض المناعية.

- نظرا لاحتواء البصل علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا يجعل تناوله يوميا بتقليل فرص الإصابة بمرض السرطان.

- للنساء تناولك للبصل يقلل من ظهور علامات تقدم العمر، وظهور التجاعيد، ولذا عليك تناوله للظهور بملامح أصغر من عمرك.

- يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تعمل علي تطهير الجسم، وتنظيفه والتخلص من السموم المتراكمة داخل.

- هل تعلم أن البصل يحافظ علي صحة الأمعاء والمعدة والقولون؟..نعم فتناوله يساعد بشكل كبير في تقوية عملية الهضم، والحد من التعرض للإصابة بالإمساك أو الإسهال.


البصل

فوائد البصل

تعرف علي فوائد البصل

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