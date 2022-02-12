للحامل فيتامينات مهمة لصحتك وصحة جنينك.. منها الحديد وحمض الفوليك

فاطمة ياسر

فترة الحمل تعد من أكثر الفترات الحرجة والدقيقة التي تمر بها النساء، ويجب عليهن خلالها الاهتمام بنوعية الطعام التناول، وأيضًا التعرف علي أفضل وأهم النصائح الغذائية التي تحميهم من التعرض لأي مضاعفات صحية.

وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي أبرز وأهم العناصر الغذائية المفيدة للنساء خلال فترة الحمل، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" الطبي.

أكد التقرير علي ضرورة تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والحديد، لأنها مهمة لصحة الأم والجنين، وتساهم في تقليل فرص تعرض الجنين لحدوث تشوهات وعيوب خلقية، وأيضا يمد الأم بالعناصر الغذائية التي تحتاجها.

أوصي التقرير، النساء خلال فترة الحمل بتناول المكسرات لأنها غنية بفيتامين هـ ومضادات الأكسدة والحديد، وجميع هذه العناصر مفيدة للجنين والأم، ولذا عليها تناول حفنة يومية من المكسرات.

علي النساء الحوامل الإكثار من تناول الخضروات الورقية كالسبانخ والجرجير والخس والبقدونس، فهي كنز لصحتها وصحة الجنين وتمدها بالعناصر الغذائية التي تحتاجها خلال هذه الفترة الحساسة.

علي النساء الحوامل تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، والتعرض لأشعة الشمس المفيدة، لأنها من الحيل الغذائية الرائعة للحصول علي طفل ذو صحة جيدة، وأيضا للحفاظ علي صحة الأم.