كيف تؤثر الإصابة بأوميكرون على مكونات الدم؟.. أخصائية دم تجيب

فاطمة ياسر

منذ ظهور وباء كورونا، وكل يوم تظهر البيانات الخاصة بالفيروس أنه يؤثر علي العديد من أعضاء الجسم، فنجد أن بعض المصابين يتعرضون للتأثر بالرئة، وأيضا القلب، والعديد من الأعضاء الأخري داخل الجسم،.

ولكن المفاجأة أنه عند الإصابة بمتحور كورونا أوميكرون، ثبت أن موكنات الدم تتأثر، وهذا وفقا للتقرير المنشور علي موقع " لايف".

وحول ذلك أشارت أخصائية أمراض الدم في إحدي الجامعيات الروسية، سفيتلانا تشكوفا، أن تكوين الدم يتغير عند الإصابة بـمتحور "أوميكرون"، وكان هذا التقرير مفاجأة للجميع، حيث ثبت أن العدوى يمكن أن تشغّل عمليات معينة في الدم، فعند الإصابة بأوميكرون، يبدأ جسم الإنسان في إنتاج الجلوبولين المناعي لمقاومة العدوي.

وأوضحت أخصائية أمراض الدم، أنه مع الإصابة بفيروس كورونا، يتعرض الشخص لزيادة أو انخفاض في عدد كريات الدم البيضاء، وكثرة الخلايا الليمفاوية، وكثرة الوحيدات، ويزداد فرص التعرض لزيادة تخثر الدم وقد يصاب الشخص بجلطة.