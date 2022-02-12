وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 14 ألفا و48 إصابة جديدة و21 وفاة، وتماثل 19 ألفا و123 حالة للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و450 ألفا و810 حالات، والوفيات إلى 13 ألفا و477 حالة، والشفاء إلى مليون و243 ألفا و661 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و633 ألفا و788 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و298 ألفا و869 شخصا.



وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 969 إصابة جديدة، و19 وفاة، وتعافي 1498 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و154 ألفا و531 حالة، والوفيات إلى 15 ألفا و766 حالة بنسبة 1.4%، والشفاء إلى مليون و119 ألفا و71 حالة بنسبة 97%.



وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 503 إصابات جديدة، و12 حالة وفاة، فيما تماثل 391 مريضا للشفاء، ليبلغ إجمالي الإصابات 261 ألفا و226 حالة، والوفيات 6 آلاف و715 حالة، والشفاء إلى 174 ألفا و289 حالة.



وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و935 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد الإجمالي إلى مليون و12 ألفا و44 حالة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بإجمالي 9 آلاف و824 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 791 ألفا و977 حالة.