قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" أجرت الكشف على 608 مرضى بقرية في كفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقوافل الطبية التي تجوب قرى مراكز المحافظة، خاصة القرى النائية والأشد فقراً، لتقديم خدمات طبية للأهالي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إشراف اللواء ياسر حفناوس، السكرتير العام، والمهندسة، عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

وشهدت قرية الحلافي بسيدي غازي قافلة طبية، اليوم السبت، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية بحضور على سلامه، رئيس مدينة سيدي غازي، والدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور صلاح شفيع،مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة.