قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" أجرت الكشف على 608 مرضى بقرية في كفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقوافل الطبية التي تجوب قرى مراكز المحافظة، خاصة القرى النائية والأشد فقراً، لتقديم خدمات طبية للأهالي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إشراف اللواء ياسر حفناوس، السكرتير العام، والمهندسة، عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.
وشهدت قرية الحلافي بسيدي غازي قافلة طبية، اليوم السبت، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية بحضور على سلامه، رئيس مدينة سيدي غازي، والدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور صلاح شفيع،مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة.
وصرّحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بأنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية الحلافي بسيدى غازى، وتردد عليها 608 مواطناً، تلقوا جميع الخدمات الطبية اللازمة، والفحوصات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة بالقافلة، وعددها 9 تخصصات بواقع 10 عيادات شاملة الباطنة والأطفال والرمد والجراحة والنساء والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان"، بالإضافة إلى معمل لاجراء التحاليل اللازمة وجهاز الأشعة المتنقل وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص المرضى.
و أوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة،، تم صرف الأدوية المجانية للمرضى من صيدلية القافلة والتي ضمت قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما أجريت تقارير طبية لـ 35 مريضاً، وعُقدت ندوات تثقيفية حضرها 744 متردداً على القافلة، لزيادة الوعى الصحى بين المواطنين.
الاقبال على القافلة
جانب من القافلة
قافلة طبية بقرية الحلافي بسيدي غازي
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