قاتل موظف بالواحات يكشف كواليس الجريمة والاستيلاء على 770 ألف جنيه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل موظف بإحدى الشركات، والاستيلاء على مبلغ 770 ألف جنيه من سيارة الشركة التي يقودها الضحية، أنه نظرا لعمله سابقا كسائق بالشركة، يعلم موعد نقل قيمة المرتبات الخاصة بالموظفين، وخط سير نقلها، وأنه تتبع سيارة الشركة التي يقودها المجني عليه، وبصحبته موظف آخر، وقطع الطريق أمامهم مستخدما سيارة ملاكي يقودها بطريق الواحات.

أضاف أن المجني عليه اعتقد وجود خلاف على أولوية المرور، وخلال معاتبة القتيل له، أطلق المتهم النار عليه، بينما فر زميله هاربا خشية مقتله، وعثر المتهم على الحقيبة التي تحتوي على مبلغ 770 ألف جنيه بسيارة القتيل، فاستولى عليها وفر هاربا.

وأرشد المتهم عن السلاح الناري المستخدم في الجريمة، وتبين أنه بدون ترخيص، كما أرشد عن السيارة التي استخدمها في تتبع المجني عليه، بالإضافة إلى المبلغ المالي المستولى عليه.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل موظف بإحدى الشركات، بإطلاق النار عليه والاستيلاء على مبلغ 770 ألف جنيه مرتبات العاملين بالشركة وتبين أن المتهم سائق سابق بذات الشركة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل موظف بإحدى الشركات بمنطقة الواحات، حيث تم العثور عليه مقتولا بجوار سيارته وتبين اختفاء مبلغ 770 ألف جنيه كانت بحوزته مرتبات خاصة بموظفى الشركة.

بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه كان متجها لتسليم مرتبات الموظفين وطارده شخص يستقل سيارة ملاكى أطلق النار عليه واستولى على المبلغ المالى وفر هاربا.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه سائق سابق بالشركة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.