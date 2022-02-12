غلق 7 مخابز بالشهداء وتحرير 300 محضر تموينى متنوع خلال يومين بالمنوفية

المنوفية – محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق (5) مخابز سياحية بناحية سلامون قبلى وكفر الجلابطة بمركزالشهداء، لإدارتها النشاط بدون ترخيص، كما وافق على غلق مخبز بلدى بناحية بشتامى بمركز الشهداء لمدة ثلاثة شهور لتكرار المخالفة والتصرف بالبيع في 48 شيكارة دقيق بلدى ومخالفته التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2020 ، كما وافق المحافظ على غلق مخبز بلدى بمركز السادات لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وفى ذات السياق ،أفاد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن شن حملات تموينية بنطاق المحافظة خلال يومى 11،12 فبراير الجارى ، أسفرت عن تحرير (300) محضر تمويني تنوع ما بين (138) محضر مخالفات مخابز و(162) محضر أسواق، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر جنح بناحية المنطقة الصناعية بقويسنا ضد المدير المسئول عن مصنع حلاوة طحينية لإدارته النشاط بدون ترخيص وإستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط 140 شيكارة سمسم ، 2 طن ملح ، 2 برميل طحينة منتج نهائى ، كما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محل بيع أسمدة بناحية منشاة سلطان بمنوف لعرضة للبيع أسمدة بدون مستندات دالة على مصدرها وتم التحفظ على 3 طن سماد فوسفات الأحادى .فضلا عن تحرير محضرين أحدهم ضد صاحب مصنع أحذية بناحية بركة السبع لحيازتة مواد خام مستوردة (مجهولة المصدر ) وتم التحفظ على 10 طن مواد لاصقة وغراء ، والآخر ضد صاحب مخزن زجاج لحيازتة كمية وقدرها 25 ألف زجاجة فارغة لتعبئة العطور وحيازة سلع مستوردة بدوت إنهاء الجمارك .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.