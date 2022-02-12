ضبط 183 قطعة سلاح و244 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (183) قطعة سلاح نارى، (244) قضية مخدرات وتنفيذ (86367) حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7310) أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7255) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (55) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (663) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (171) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (894) أرجيلة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية).. بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام المتهم المذكور ببث إعلانات وفيديوهات ترفيهية على شبكة الإنترنت من خلال أحد التطبيقات المملوك لإحدى الشركات الأجنبية وتلقيه تحويلات بنكية بالعملة الأجنبية من جانب الشركة المشار إليها على حسابـه بأحد البنوك بقيمة المبالغ المالية المنصرفة للأشخاص الذين يعرضون إعلاناتهم ويبثون فيديوهاتهم الترفيهية على التطبيق المشار إليه حيث يتحصل لنفسه على عمولة من تلك المبالغ، فضلاً عن تحويله لتلك العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة لنفسه ... مما يعد عملاً من أعمال البنوك وتعاملاً فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام (1,780,000) مليون جنيه مصرى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص"متواجد بإحدى الدول " ، عامل – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا).. بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعملة الأجنبية" ، وإرسال جزء منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثانى بالبريد المصرى ، والذى يقوم بدوره بتسليمها نقداً للعاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول".

وقامت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بحملة مكبرة استهدفت المصانع التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الجيزة، أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 5 مصانع) بدون ترخيص يتم خلالها إنتاج وتعبئة المواد الغذائية والبلاستيكية المغشوشة والمقلدة المصنعة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون ترخيص وكذا ضبط المديرين المسئولون عنها حيث بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة (204,3 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية وزيوت طعام منسوب إنتاجها لشركات وهمية مُعدة للتداول- 26 طن مواد خام عبارة عن مخلفات مجازر ومنتج نهائى لمركزات أعلاف أسماك وحيوانات أليفة مغشوشة ومقلدة معدة للتداول- 118 طن مواد خام ومنتج نهائى لخام البلاستيك مُصنع من مخلفات مجهولة المصدر معبأ ومعد للتداول- 50 طن منتج نهائى لفحم نباتى مغشوش ومقلد ومصنع ومنسوب إنتاجه لشركة وهمية ومعد للتداول).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية").. بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – مبلغ مالى- هاتفى محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.