ضبط مصنع تعبئة قشر فول الصويا لصناعة الأعلاف بدون ترخيص بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع ومنع تداول السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف محمد شبور رئيس الرقابة بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة قشر فول الصويا المستخدم فى صناعة الأعلاف بدون ترخيص من الجهات المختصة وذلك بمنطقة برج العرب وتم ضبط والتحفظ 7000 كجم من قشر فول الصويا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.