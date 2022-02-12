ضبط عاطلين بحوزتهما 127 لفافة هيروين قبل ترويجها أسفل الدائرى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول بنها، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الهيروين" وسلاح أبيض "كتر"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على السلاح الأبيض.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط عاطلين لممارستهما نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم أول بنها.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين ضبط "محمد أ ح"، 38 سنة، عاطل، و"حسن م ح"، 31 سنة، عاطل، مقيمان دائرة قسم أول بنها، أثناء تواجدهم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أسفل الطريق الدائرى وبحوزتهما 127 لفافة من مخدر الهيروين، وأسطوانة حجرية من نفس المخدر، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض "كتر".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.