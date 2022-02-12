ضبط جرائم أموال بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، حيث تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (50) متهم ، وبحوزتهم (23 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 36 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (31) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4414) حكم قضائى متنوع، وضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا عدد (9) متهمين ، إعترفوا بإرتكاب (3) حوادث متنوعة.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (4) عناصر وضبط (394) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية- الدقهلية – الإسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية– الشرقية – السويس–المنيا– بورسعيد– المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج –جنوب سيناء – قنا – البحر الأحمر - الفيوم – مطروح- البحيرة – بنى سويف– أسوان) وبحوزتهم (240 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل– مخدرات – سلاح – سرقة) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (755) قطعة سلاح نارى أبرزها (79 بندقية آلية – 116 بندقية مششخنة وغير مششخنة –

41 مسدس – 519 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 110خزينة – 1164 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوع تم ضبط (12) تشكيل عصابى ضموا (36) متهم إعترفوا بإرتكاب (69) حادث سرقة متنوعة وضبط (48) قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (56) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (76) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (470125) حكم قضائى بإجمالى (35027) محكوم عليه ، بينها (1822) حكم جناية، و(170895) حكم حبس، و(232584) حكم غرامة، و(64824) مخالفة.

وشنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (9368 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (164) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1025إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 138375جنيه)، وضبط (34) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (284987 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9170) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1647,116) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (293) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (465,168 طن- 365,660 ألف عبوة غذائية – 44,496 ألف قطعة حلوى) ، وكذا ضبط (84) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (52,694 طن - 792 عبوة زيت طعام – 2501 قطعة متنوعة – 2500رغيف خبز).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (86873) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (82,158,907) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (2172) قضية فى مجال التهرب الضريبى (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (3,860,001,422) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (11,141,225) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (32) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع- تعدى على أراضى زراعية وأملاك الدولة) بقيمة إجمالية بلغت (81,155,460 مليون جنيه).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (4) متهمين ، إرتكبوا (2) واقعة سرقة، وضبط (1436) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (232) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بينها (112) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات: ضبط خلالها عدد من المضبوطات أبرزها (هارديسك - كاميرا ديجتال- كارت صوت - مايك صوت- فلتر صوت - سماعة أذن) .. وكذا ضبط (120) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (44) تمثلت فى (كتب أدبية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط (667) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1266) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (132) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، (210) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (38) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (434) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6640) قضية تموينية متنوعة وضبط (1162) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (6280) أرجيلة، وغلق (4805) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (53126) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (52789) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (337) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1271) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1446) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (1361٫685 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (770٫269 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (37٫66 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (35,458 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (14,957 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (1,538 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (260 جرام)، و (500,16) قرص كبتاجون مخدر و (16,144) قرص ترامادول مخدر، و (15,210) ألف قرص مؤثر، وضبط (1) قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (120) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (5) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى ( 161٫000٫000 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (5) قضايا بإجمالى (6) متهمين .. بمضبوطات بلغت (425 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، وضبط (305484) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (51397 مخالفة تجاوز السرعة المقررة - 2304موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (667 سيارة – 54 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية تم ضبط (17696) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (139) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (483) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية كافة الحالات، وفحص (11) مركبة تبين مخالفة (8) مركبات لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4204) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (184) سائق منهم.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (11) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (66) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية، وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط (479) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.