اليوم السابع
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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1870 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

السبت، 12 فبراير 2022 10:28 م
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1870 مخالفة مرورية بكفر الشيخ مديرية أمن كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملة شنتها مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 10 أسلحة نارية 6 طبنجات، و4 فرد خرطوش"، وضبط 57 سلاح أبيض وضبط 1130 جرام حشيش، و 180 جرام هيروين، وكيلوبانجو،حوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وضبطت الحملة 54 قضية تموينية متنوعة شملت "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص"، وغيرها من المخالفات المتنوعة، كما حررت الحملة المرورية 1870 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 8 دراجات بخارية مخالفه، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 654 حكما قضائيا متنوعا ما بين حكم حبس جزئي، و حبس مستأنف، و غرامات جزئية مستأنفة.
كما تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل43 من السائقين الأكمنة المتعددة، كما حررت شرطة الكهرباء  25محضراً في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد.

اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ
اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ

 


كفر الشيخ

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توك توك

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تنفيذ أحكام

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