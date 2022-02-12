صحة القليوبية: فرق خاصة بتطعيم لقاح كورونا أمام المبانى الخدمية ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية بقيادة الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن توافر فرق خاصة بتطعيم لقاح كورونا فى مدينة بنها أمام بوابات مبنى المحافظة، وإدارة المرور والسجل المدنى ومكتب البريد بمنطقة الفلل ببنها، مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير على المواطنين، مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وانهاء الإجراءات اللازمة لذلك،

وتابعت المديرية، أنه يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصرى، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهه جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وجهود وزارة الصحة والسكان لوقاية المواطنين من خطر الإصابة بالعدوى، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

‏‎وفى هذا السياق أكد الدكتور خالد عبد الغنى، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة والفرق المتحركة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها بجميع أيام الأسبوع من الساعة 9 ص وحتى 9 م، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.