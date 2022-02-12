اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 10:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الغربية تنظم قافلة طبية بقرية منشأة نظيف في سمنود

السبت، 12 فبراير 2022 09:30 م
صحة الغربية تنظم قافلة طبية بقرية منشأة نظيف في سمنود قافلة طبية بسمنود
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مديرية الصحة بالغربية قافلة طبية شاملة لقرية منشأة نظيف التابعة لمركز سمنود، تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وللاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.
 
وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان له  أن القوافل الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - مخ واعصاب . خدمات الأشعة والتحاليل).
 
واوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل أن قافله اليوم بقريه منشأة نظيف  التابعه لمركز سمنود  استمرت لمدة يومين تم توقيع الكشف الطبي علي اكثر من 1540 حاله مع توافر صيدلية بها كل الأدوية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
 

محافظة الغربية

قافلة طبية

سمنود

حياه كريمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة