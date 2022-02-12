اليوم السابع
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شرطة لندن ترسل استبياناً لرئيس الوزراء البريطانى بشأن حفلات داونينج ستريت

السبت، 12 فبراير 2022 01:52 ص
شرطة لندن ترسل استبياناً لرئيس الوزراء البريطانى بشأن حفلات داونينج ستريت بوريس جونسون
كتب محمد جمال

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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن الأخير تسلّم استبياناّ من شرطة العاصمة وسيرد عليه وفقاً لما هو مطلوب، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
 
وتجري شرطة العاصمة لندن اتصالات مع أكثر من 50 شخصاً يعتقد أنهم حضروا حفلات في مكتب ومقر إقامة جونسون في داونينج ستريت خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا. وتريد الشرطة الحصول منهم على إجابات لتفسير مشاركتهم في تلك الحفلات.
 
وقال المتحدث باسم جونسون في بيان: "نستطيع أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى استبياناً من شرطة العاصمة. سيرد عليه وفقا لما هو مطلوب".
 
وتحقق الشرطة في 12 تجمّعاً في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت بعد أن كشف تحقيق أولي أن موظفي جونسون حضروا حفلات أثناء إجراءات الإغلاق اشتملت على احتساء مشروبات روحية وأن جونسون شارك بنفسه في عدد من تلك الاحتفالات.

بوريس جونسون

حفلات داونينج ستريت

بريطانيا

لندن

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