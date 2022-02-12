"شباب ورياضة الأقصر" تستكمل تدريبات المشروع القومى لذوى الهمم.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، استمرار فعاليات تدريبات المشروع القومى للشباب والرياضة لدعم ذوى الهمم، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بذوى الهمم فى العديد من المبادرات ومشاركتهم ورعايتهم ودمجهم فى جميع الأنشطة.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم استكمال فعاليات التدريب فى تنفيذ المشروع القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك مشاركة 30 عضو بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

كما صرح صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بتنفيذ المديرية فعاليات المشروع القومى للدراجات الرياضية عبر تدريب الوافدين لركوب الدراجات يوم الإثنين من كل أسبوع، وذلك تحت شعار (رياضتى - دراجتي)، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع جميع الفئات على ممارسة الرياضة، والتى تتماشى مع رؤية الوزارة فى دعم ومساندة الشباب وتنفيذ البرامج التى تتوافق ومتطلباتهم.

وأضاف صلاح رشوان، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الشباب والرياضة تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وذلك من خلال استخدام الدراجات يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة والوقود وغير مكلفة، وتشجع الشباب والمواطنين على اقتناء الدراجة فى ظل الطفرة الإنشائية التى تشهدها البلاد على صعيد شبكة الطرق والمدن الجديدة تراعى فى تخطيطها تحديد مسارات وطرق خاصة للدراجات.