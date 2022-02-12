شاب يرسم صورة الطفل ريان فى المنوفية ويؤكد: أعاد وحدة الدول العربية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع عبد العزيز تعلب والمقيم بقرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب قيام برسم صورة الطفل ريان على جدران مدخل القرية على أحد الأسوار.

ويقول عبد العزيز تعلب صاحب ال 40عاما والمقيم بقرية تلا بمحافظة المنوفية، فكرت فى رسم صورة الطفل ريان، لأنه كان سببا فى إعادة وحدة الدولة العربية والحب الكبير بين الدول العربية ظهر خلال تلك الواقعة.





ويضيف تعلب: الحدث كان كبيرا وشغل جميع الشعوب سواء كانت العربية أو جميع شعوب العالم بأكمله .

وكتب عبد العزيز بجوار الصور الحديث الشريف قال رسول الله اطفال المؤمنين فى جبل فى الجنة يكفلهم ابراهيم وسارة حتى يردهم الى ابائهم يوم القيامة.

ويشير تعلب أنا أعمل فنى ديكور بمحافظة المنوفية، وقمت برسم صورة الطفل ريان خلال وقت ساعتين فقط، ولكنى سعيد جدا برسم صورة الطفل ريان على جدران الأسوار بقريتى كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وأكد عبد العزيز تعلب، سعيد جدا لما تلقيته من إهتمام من الأشخاص داخل والقرية وخارجها عقب رسم صورة الطفل ريان، مشيرا إلى أنه رسمت تلك الصورة من داخلى وحب فى صاحب الصورة الذى جمع شعوب العالم وأعاد الإنسانية بين سكانه عقب الاهتمام بخروجه من بئر عمقه 32مترا.

ويوضح أثناء متابعته للحدث شاهدت اهتماما كبيرا من جميع الدول وخاصة الدول العربية وتعازيهم لشعب المغربى عقب خروج الطفل ريان من البئر وإعلان وفاته.



شاب يرسم صورة الطفل ريان فى المنوفية (1)



شاب يرسم صورة الطفل ريان فى المنوفية (2)



شاب يرسم صورة الطفل ريان فى المنوفية (3)



شاب يرسم صورة الطفل ريان فى المنوفية (4)



شاب يرسم صورة الطفل ريان فى المنوفية (5)



شاب يرسم صورة الطفل ريان فى المنوفية (6)