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رئيس مصلحة الشهر العقارى: تسجيل العقارات يؤمن الملكية ويزيد من قيمتها

السبت، 12 فبراير 2022 11:05 م
رئيس مصلحة الشهر العقارى: تسجيل العقارات يؤمن الملكية ويزيد من قيمتها الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري
إبراهيم حسان

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قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنه ليس هناك أى قانون أو تشريع يلزم المواطنين بتسجيل عقاراتهم بالشهر العقارى، ولكن التسجيل فى حد ذاته يفيد المواطنين بتأمين الملكية العقارية من ناحية، وزيادة قيمتها من ناحية أخرى.

 

أضاف جمال ياقوت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى، أن تسجيل العقارات يضبط الوعاء الضريبى على العقارات بالنسبة للدولة، مردفا: "سنشدد الرقابة على الطلبات، وكانت تقابلنا عقبات كبيرة لدى العقارات التى لا يوجد أصحابها سواء كانوا متوفين أو مسافرين".

 

وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى، أنه تم إضافة مواد تؤدى إلى التيسيرات أمام المواطنين عند التسجيل، بجانب الاهتمام بنظام الشباك الواحد، مردفا: "كل الإجراءات باتت سهله وبسيطة، والدولة وضعت قانون حتى تكون العقارات غير المسجلة لأخرى مسجلة".


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