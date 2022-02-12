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رئيس الوزراء يختتم جولته بالعاصمة الإدارية بمتابعة مشروع الحدائق المركزية

السبت، 12 فبراير 2022 05:31 م
رئيس الوزراء يختتم جولته بالعاصمة الإدارية بمتابعة مشروع الحدائق المركزية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت ـ هند مختار

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اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، بمتابعة موقف تنفيذ مشروع الحدائق المركزية (النهر الأخضر).
 
وخلال الجولة، شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع الحدائق المركزية (النهر الأخضر) الذى يضم ثلاثة قطاعات، ويقع المشروع على مساحة 870 فدانا، منها 688 فدانا مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، و182 فدانا مشروعات استثمارية مستقبلية، لافتاً إلى أن معدلات التنفيذ بها بلغت نسباً متقدمة.
 
وأجرى رئيس الوزراء جولة داخل منطقة الحدائق المركزية، بما في ذلك أعمال البحيرة الكبيرة (بحيرة القوارب) بمسطح 22 فدانا، بالإضافة إلى ساحة الاحتفالات بمساحة 25 فدانا، وأعمال فرش الفراغات (العلامات الإرشادية)، وأعمال الملء المبدئي لبحيرة الفنون، وأعمال المشايات وتركيب الكراسي سابقة الصب حول النخيل بمنطقة الاحتفالات الكبرى، وأعمال الزراعات المحيطة، وأعمال واجهات مبنى المصلى، ومبنى مجمع المطاعم، وأعمال الزراعات من النباتات المزهرة.
 
 

الحدائق المركزية

النهر الاخضر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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