رئيس الوزراء يتفقد تشطيبات شقق فندقية لسلاسل فنادق عالمية بالعاصمة الإدارية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه موقف الأعمال الجارى تنفيذها فى الحى السكنى الثالث R3، ومنطقة الأعمال المركزية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول ما يتم تنفيذ من أعمال بالحى السكنى الثالث R3.

وفى هذا تفقد رئيس الوزراء نماذج للأعمال التى انتهى تنفيذها بالفعل فى العمارات السكنية، والفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الرابعة والخامسة المعروفة بالـ "المقصد"، والتى تضم 485 مبنى فيلات، و952 وحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تفقد أعمال التشجير والتبليطات للطرق الخارجية للحى، والمرور بمنطقة خدمات الحى السكنى الثالث والتى تضم المسجد، والسوق التجارى ومبنى الحضانة بالمجاورة الأولى، ومجمع المطاعم بالمجاورة الثامنة، والمدارس التى يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وعددها 6 مدارس.

كما قام رئيس الوزراء بالمرور على منطقة الأعمال المركزية، حيث تفقد نموذجا لتشطيبات شقق فندقية تتبع عددا من سلاسل الفنادق العالمية، التى ستتواجد فى البرج الأيقونى وباقى الأبراج الأخرى.

واستعرض وزير الإسكان الأعمال المنفذة، منوهًا إلى أنه جار العمل على إنهاء أعمال الواجهات خلال الفترة المقبلة، كما استعرض الدكتور عاصم الجزار مسارات حركة السيارات المقترحة لحركة العاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.