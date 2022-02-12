اليوم السابع
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رئيسا الأركان الأمريكى والروسى يبحثان هاتفياً قضايا أمنية وسط مخاوف من غزو أوكرانيا

السبت، 12 فبراير 2022 07:00 ص
رئيسا الأركان الأمريكى والروسى يبحثان هاتفياً قضايا أمنية وسط مخاوف من غزو أوكرانيا مارك ميلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية
كتب محمد جمال

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بحث رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرل مارك ميلى هاتفياً الجمعة مع نظيره الروسى، الجنرال فاليرى جيراسيموف، عدة قضايا أمنية ذات صلة، وسط تحذيرات أمريكية من أن الغزو الروسى لأوكرانيا بات وشيكاً.

وقال المتحدث باسم ميلى، الكولونيل دايف باتلر، في بيان إن رئيسي الأركان ناقشا عدة قضايا أمنية ذات صلة، واتفق الطرفان وفقاً للأعراف والممارسات السابقة، على أن يبقيا تفاصيل مناقشاتهما سريّة.

يذكرأن، حثّ مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، المواطنين الأمريكيين الموجودين فى أوكرانيا إلى "المغادرة على الفور"، خلال الـ 24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة، وسط مخاوف من غزو روسى وشيك للأراضى الأوكرانية.
 
وقال سوليفان، فى تصريحات للصحفيين: "نريد أن نكون واضحين للغاية فى تلك النقطة. على أى أمريكى فى أوكرانيا المغادرة فى أقرب وقت ممكن وفى كل الأحوال، خلال الـ24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة"، مضيفا: "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل بوضوح، لا نعلم بالضبط ما سيحدث، لكن الخطر الآن مرتفع بما يكفى والتهديد الآن فورى بما يكفي"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز".
 
 
وأضاف المسئول الأمريكى أنه إذا بقى أمريكيون فى أوكرانيا فإنهم "يخوضون مجازفة بلا ضمان أن تكون هناك أى فرصة أخرى للمغادرة، وبدون أفق لإجلاء عسكرى أمريكى فى حالة وقوع غزو روسي"، على حد تعبيره.

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