دولة التلاوة الجديدة.. ياسين محمود يرث الطبلاوى بصوته وحلاوة تلاوته.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع" تميز شباب من شباب المقرئين امتداد لنقيب المقرئين رحمه الله محمود الطبلاوي، للتشابه الكبير بينهما صوتاً.

قال الشيخ ياسين محمود ياسين، 29 سنة، إن أول من اكتشف أن صوته يشبه صوت الطبلاوي والده أطال الله في عمره، فقد حرص والده على تحفيظه للقرآن الكريم فى كُتاب القرية، وأتم حفظ القرآن كاملًا فى العاشرة من عمره.



وأضاف ياسين، اعتلى منصة التلاوة لأول مرة فى عزاء جده، بناءً على وصيته، وكان عمره 16 سنة فأبهر الحضور من المعزين، الذين أشادوا بتلاوته فى هذه الليلة بفضل الله، ومن ليلتها بدأت فى قراءة القرآن وإحياء الحفلات فى قريته والقرى المجاورة والعديد من المراكز والمحافظات المجاورة، وأول أجر حصل عليه 50 جنيهًا فى عزاء بقريتهم.



وقال ياسين محمود، إنه متأثر جدًا بفضيلة الشيخ الراحل الطبلاوي، القارئ الكبير، ويستمع كثيرًا إليه، ويحب أن يقلده نظرًا لتقارب صوته مع الشيخ الطبلاوي، بالإضافة إلى الاستماع إلى القراء الكبار العظام، أمثال: الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ شعبان الصياد، و راغب مصطفى غلوش.