اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 02:49 م
أكرم القصاص
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ختام مهرجان ألعاب جامعات الجنوب بالوادى الجديد غداً

السبت، 12 فبراير 2022 02:01 م
ختام مهرجان ألعاب جامعات الجنوب بالوادى الجديد غداً مهرجان ألعاب جامعات الجنوب بالوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تشهد غداً الأحد جامعة الوادى الجديد ختام فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب في نسخته الثالثة بملاعب الصالة المغطاه وذلك بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ومشاركة وفود الجامعات حيث يتم تنفيذه في الفترة من 10 إلى 14 من فبراير الجاري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية .

وقال الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مهرجان ألعاب جامعات الجنوب في نسخته الثالثة بملاعب الصالة المغطاه بمشاركة وفود الجامعات حيث يشارك في المهرجان 11 جامعة من جامعات الجنوب، وتشمل جامعة الوادي الجديد، وجامعة الأزهر بأسيوط وجامعة جنوب الوادي وجامعة أسيوط وجامعة سوهاج وجامعة النهضة وجامعة بني سويف، وجامعة دراية وسفنكس. واضاف حرباوى أن المهرجان يتضمن مسابقات في ألعاب كرة القدم طلبة وطالبات والكرة الطائرة طلبة وطالبات وألعاب القوى جرى 100 متر، وثب طويل، دفع جلة وتنس طاولة وألعاب إلكترونية، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي لزيارة المعالم السياحة والأثرية.


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